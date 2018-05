Difendere la salute nell'era delle fake news

"Nell'era dell'informazione, l'ignoranza è una scelta".

Questa espressione è diventata piuttosto ricorrente con Internet, ma quando le informazioni crescono di numero (assieme alla loro negazione) come si fa a prendere scelte consapevoli ed informate?



Il problema diventa particolarmente serio quando si fa affidamento alle informazioni per decidere sulla propria salute o quella dei propri cari.



Minerva - Associazione di Divulgazione Scientifica, realtà no profit da anni attiva nel campo della corretta informazione, propone un incontro gratuito rivolto alla cittadinanza di Forlì (FC) per dare un panorama sulle fake news e fare chiarezza su alcune delle distorsioni più comuni nel campo della medicina.



L'incontro verrà aperto da Valentina Cicero, divulgatrice di Minerva che presenterà l'associazione, spiegando come si possa fare buona divulgazione "dal basso";



Seguirà l'intervento di Francesco Marino, caporedattore di Minerva Magazine, che parlerà di cosa siano le fake news e di alcuni degli strumenti più utili per riconoscerle;



Concluderà la conferenza Luca Bagnoli, medico e co-fondatore dell'Associazione, con un panorama delle fake news sulla salute più diffuse dai media (e dal web) e dei corrispondenti fatti dimostrati dalla Medicina