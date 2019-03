"Dimmi cosa vedi", la personale di Paolo Graziani

"Dimmi cosa Vedi" è la mostra personale di Paolo Graziani che viene ospitata dal 10 marzo fino a fine aprile al Ferri&Menta Bistrò Contemporaneo in via Giorgio Regnoli 41/A a Forlì negli orari di apertura del locale.



Paolo Graziani, forlivese, la sua arte è l'espressione di una sensibilità umana, che l'artista dedica al suo prossimo, alla natura, alle percezioni che spesso vengono trascurate, al creatore universale e a tutti noi.

La sua pittura si contraddistingue per una particolare matericità, si pone dunque in dialogo con l’osservatore, chiedendogli uno sforzo in più della semplice osservazione . E’necessario immedesimarsi nelle figure che Graziani rappresenta, farsi trasportare da quel flusso di emozioni e senzazioni che ne derivano.

.

Nato a Forlì nel 1967, autodidatta, si è sempre prefissato l'obiettivo di cercare di rappresentare la forza di un emozione, di un pensiero, di un sentire vissuto in un determinato momento, più che rappresentare ciò che si vede, ha sempre cercato di rappresentare quello che rimane nel nostro animo quando chiudiamo gli occhi.