Disegno, incisione e stampa: un corso di linoleografia

Inizia mercoledì 13 febbraio il corso di linoleografia della Stamperia Peromatto di Santa Sofia. Il percorso è suddiviso in tre incontri, in programma ogni mercoledì dal 13 al 27 febbraio, dalle 20 alle 22.

Nel primo incontro interessa le grafiche per la stampa e la creazione del disegno per la matrice per la stampa. Il secondo appuntamento approfondisce tecniche e utensili per l'intaglio del linoleum e l'intaglio della matrice da stampa. Infine, nell'incontro finale si procede con la prova di stampa e l'edizione di dieci copie su carta.

Costo: 40 euro a persona (il costo include materiali per disegno, incisione e stampa). Iscrizioni entro l'8 febbraio: info@peromatto.com