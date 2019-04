Venerdì 19 aprile si tiene presso il Comune di Forlimpopoli l'iniziativa "Disorganizzazione e accumulo: quanto incidono sulla vita delle persone e quando chiedere aiuto". Si tratta di un evento sociale a rilevanza collettiva, unica data in Romagna, e occasione anche per altri Comuni del territorio per sensibilizzare i loro concittadini su questa tematica.



Nell'ambito di questo incontro si parlerà di quali sono le differenze tra disorganizzazione e disturbo, come imparare e a riconoscerli e quali strategie usare per fare ordine nella propria casa al fine di vivere meglio.

Si porrà l'accento sulle emozioni, su quanto caos e disordine generino emozioni negative che pregiudicano il benessere della persona e il suo modo di vivere la casa.

Si tratta di un disturbo nascosto, seppur diffuso nel 6% della popolazione e che sta emergendo con preoccupazione su tutto il territorio nazionale, conosciuto già in ambito medico, va affrontato mettendo in campo una rete sociale creata da professionisti, istituzioni e strutture sanitarie per offrire a chi ne soffre e alle loro famiglie la professionalità completa e un aiuto concreto.



All'incontro interverranno Irene Novello Architetto, Professional Organizer, vice presidente Associazione APOI; Lorenza Accardo Professional Organizer, Associazione APOI; Silvia Ruffilli Professional Organizer, Associazione APOI;