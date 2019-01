Divertimento in scena con il musical “Young Frankenstein”

L’atmosfera gotica della Transilvania fa da sfondo al nuovo spettacolo della Compagnia dell’Anello in scena al Teatro Comunale di Predappio con il musical “Young Frankenstein”. Il geniale scienziato e i suoi stravaganti collaboratori salgono sul palco sabato 16 (ore 21) e domenica 17 febbraio (ore 16).

Lo spettacolo in due atti, diretto da Francesco Lezza e interpretato da 25 artisti tra attori, cantanti e ballerini, è tratto dal musical di Broadway di Mel Brooks ma sarà soprattutto un fedele omaggio al suo film cult del ’74 riproponendo, arricchite da frizzanti intermezzi musicali, le stesse indimenticabili e ironiche scene della pellicola in bianco e nero.

Al ricevimento di una lettera che annuncia la morte e il lascito testamentario del dr. Victor Von Frankenstein al nipote, un affermato neurochirurgo che rinnega la sua discendenza dal famoso scienziato “rianimatore” di morti, Frederick Frankenstein si vede costretto a lasciare per un periodo gli Stati Uniti e la sua fidanzata Elizabeth per recarsi nel villaggio di Transylvania Heights al fine di sbrigare le pratiche burocratiche. Arrivato al castello di famiglia, Frederick, che aveva addirittura cambiato il suo cognome in “Frankenstin” per dissociarsi dalle sue origini, finisce per essere attratto dall'atmosfera del luogo. Una notte, dopo uno strano incubo, scopre il polveroso laboratorio in cui venne portato a termine il macabro esperimento di rianimazione di un cadavere. Affascinato dalle scritture lasciate dal nonno, inizia a riconciliarsi con le idee del celebre parente e con il sostegno del suo strambo aiutante Igor, della storica governante del castello, Frau Blucher e della sua avvenente assistente, Inga, decide di tentare a sua volta l'impresa.

Cast: Matteo Celli, Sara Cavassi, Isabella Calzolari, Luciano Baldan, Licia Pini, Andrea Braschi, Marco Venturi, Pierpaolo Sedioli, Simone Bombardi, Matteo Mambelli, Riccardo Vespignani, Christian Della Penna, Eleonora Benetti, Giada Nanni , Richard Turchi, Linda Barbieri, Eleonora Bartolini, Martina Damiani, Beatrice De Pascale, Giacomo Giorgi, Alessandra Godoli, Elisa Guerra, Mario Maraldi, Chiara Rossi, Luana Tartarotti

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro.