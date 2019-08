Si tiene sabato 7 settembre la 19^ Festa della Protezione Civile di Dovadola.

Appuntamento in piazza Berlinguer dove, dalle 19.00, aprono per la cena gli stand gastronomici che propongono una paella di pesce o un piatto di pasta per chi non mangia pesce.

Inoltre musica dal vivo con i Sunflowers '70.