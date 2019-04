"Porto il velo, adoro i Queen", il docufilm sulla "seconda generazione"

Il 15 aprile 2019 ore 20.45, presso la Sala San Luigi, verrà proiettato il docufilm "Porto il velo, adoro i Queen" che ritrae tre donne italiane musulmane, nate e cresciute in Italia e parte della cosi detta Seconda Generazione di figli di immigrati. Hanno scelto di indossare l'hijab. Sumaya, Batul e Takoua parlano di diritti umani, libertà e pari opportunità quali argomenti principali della loro vita e come ciò per cui combattono quotidianamente. Il film scopre queste donne: "siamo ponti, ponti che collegano lo spazio vuoto tra l' Islam orientale e quello occidentale e la mentalità occidentale...". Le loro voci e i loro volti regalano ritratti di realtà che portano lontano, fino alle terre di origine dei loro genitori: la Siria, la Tunisia raccontando il loro vissuto personale e il loro pensiero sulle Primavere Arabe.

L'evento è organizzato dal gruppo universitario di Emergency Forlì e la Sala San Luigi con la testimonianza di Gabriela Alondra Agafitei,studentessa presso la facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche di Forlì e volontaria di Emergency . Per la serata è prevista la formula Birra+Film ad Euro 5,00 e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alle attività di Emergency.