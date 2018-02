"Dolore e libertà", fotografie della Linea Gotica

Inaugura sabato 17 febbraio alle 10:30 la mostra fotografica "Dolore e libertà" con scatti d'epoca della Linea Gotica di Aniceto Antilopi. L'allestimento è organizzato alla galleria d'arte Vero Stoppioni

Le fotografie di questa mostra ripercorrono oggi quella fascia di territorio italiano che nel 1943/44 fu scelta dall’esercito tedesco per tentare di fermare le truppe alleate che avanzavano da sud. Una zona fortificata che dalla costa tirrenica della Versilia raggiungeva il litorale adriatico nei pressi della città di Pesaro, attraversando per lunghi tratti le zone più impervie del crinale appenninico. Mostrano i paesaggi, i segni delle sofferenze, l’orrore delle stragi, i luoghi delle battaglie, le dediche agli eroismi, l’angoscia dei cimiteri. Immagini che cercano dopo settant’anni alcuni momenti di quell’orgia di morte, che mostrano quale prezzo fu pagato per la riconquista della Libertà e che vogliono ribadire la necessità di continuare a difenderla.

Interverranno:

Liviana Rossi, presidente Anpi Santa Sofia

Oscar Bandini, Presidente Coop. Culturale Reduci e combattenti

Margarete Bunje, Presidente gruppo di Studi "Gente di Gaggio"

La mostra sarà a disposizione del pubblico fino a domenica 18 marzo 2018

Apertura la domenica, ore 9.30- 12.30 / 15.00- 18.00 - Aperture anche su richiesta e prenotazione

In collaborazione con Istituto Comprensivo di Santa Sofia - Sophia in Libris - SPI CGIL - Coop. di Consumo