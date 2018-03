Concerto benefico per A.r.o.p. con ragazzi sul palco

A.R.O.P. è un’associazione che ha come obiettivo prioritario il migliorare la qualità dell’assistenza, delle cure oncologiche e della qualità di vita dei piccoli pazienti affetti da leucemia e da altre malattie croniche. Ben sapendo quanto siano importanti associazioni di volontariato come l’A.R.O.P. e quanto siano necessarie le raccolte fondi per sostenere i loro progetti, è stato organizzato un concerto di Bbeneficenza ad offerta libera, "così da poter ricambiare con qualcosa di piacevole chi permetterà di dare ancora più corpo ad eventi come questo", spiegano i promotori. Due ore con tanti ragazzi sul palco e anche qualche ragazzo “dentro”. Suoneranno Chiara Vitali, Riccardo Ranieri, Elena Maltoni Lorenzo Biondi, Elia Ruggiero, Gianluca Spada Alexander Albano e Emma Bellettini, Ivan Mazzotti, Silvio Legni, Enzo Valli con Mariachiara, Giovanni, Michele e Olivia. La i brani spazieranno da Nina Simone ai Queen passando da John Miles, Bob Dylan e Peter Gabriel, ci sarà qualcosa di Bach, Morricone e Narciso Yepes.