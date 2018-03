Piccoli Amici in campo per la quarta edizione del Torneo dell'Uovo

Domenica dalle ore 15,00 fino alle ore18,30 sui campi Sintetici dell’ A.S.D.PIANTA nel Centro Sportivo "Don Guido Sansavini" con la collaborazione e il contributo di CONAD SUPERSTORE BENGASI, si disputerà la 4° edizione del "TORNEO DELL’ UOVO", scenderanno in campo i PICCOLI AMICI 2009 e i PICCOLI AMICI 2010 di : PIANTA, PROMOSPORT RIMINI, TORRE DEL MORO, EDELWEISS, PERSICETO 85, FORLIMPOPOLI, S.P. IN VINCOLI.

A fine giornata come ormai consuetudine e come dice il nome del torneo ogni bimbo partecipante verrà premiato non con la solita medaglia ma con un uovo di Pasqua che sarà uguale per tutti senza guardare la classifica finale del torneo.

Gallery