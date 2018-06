Visita guidata in giardino e "Caccia alla pianta"

Quale migliore occasione di una visita guidata in compagnia di una guida del Giardino per apprezzarlo al meglio? Appuntamento alle ore 11.00 per scoprire flora e fauna che colorano il Giardino.



E dalle 15:00 laboratorio didattico gratuito “Caccia alla pianta”, una particolare caccia al tesoro, con i tablet in mano, pronti al riconoscimento delle varie specie di piante.



Attività adatta a tutte le età.

Idro Ecomuseo di Ridracoli, Tel 0543 917912 ladigadiridacoli@atlantide.net



Centro Visita di Santa Sofia , Tel 0543 970249 cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it