Domenica al giardino botanico di Valbonella: visita guidata

Alle ore 11.00 visita guidata alla scoperta degli angoli nascosti di Valbonella, accompagnati da una guida del Giardino.



Ore 15.00 - Laboratorio di estrazione del colore blu dalla pianta del guado, conosciuta dall’antichità per le sue proprietà tintorie. In collaborazione con Peromatto, Stamperia d’Arte Tessile.



Obbligo di mascherina per la partecipazione al laboratorio.

Iniziativa gratuita, ma prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Idro Ecomuseo di Ridracoli, 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net

Centro Visita del Parco di Santa Sofia , 0543 970249 cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it