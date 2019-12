Torna la domenica al Museo: anche a Forlì sono aperti i luoghi della cultura

Il 2020 si apre all’insegna dell’arte con un lungo fine settimana inaugurato dalla #domenicalmuseo, il 5 gennaio, con l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici dello Stato e dei tanti comuni che aderiscono all’iniziativa. L’elenco degli istituti coinvolti è visibile su www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

Lunedì 6 gennaio si terrà poi l’apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali in occasione dell’Epifania, con i consueti orari e tariffe.

I luoghi aperti nel Forlivese

Resti della città romana di Mevaniola

Via Borgo, SNC - Galeata

Musei San Domenico

Piazza Guido da Montefeltro, 12 - Forlì

MAF - Museo archeologico di Forlimpopoli "Tobia Aldini"

Piazza Fratti, 4 - Forlimpopoli

Palazzo Romagnoli

Via C. Albicini, 12 - Forlì