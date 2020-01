Torna l'appuntamento con "Domenicalmuseo". E a Palazzo Romagnoli letture animate per bambini

Domenica 2 febbraio alle ore 16 Palazzo Romagnoli, via Albicini 12, ospita il primo appuntamento di Leggere...ad Arte, letture animate gratuite per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, a cura dei Volontari del progetto “Nati per Leggere”. In occasione dell'iniziativa "Domenicalmuseo", che prevede l'ingresso gratuito alle Collezioni Civiche nella prima domenica del mese, Il Servizio Cultura e Turismo, integra l'offerta culturale di Palazzo Romagnoli con la proposta, in via sperimentale, di letture per bambini e genitori nei Musei Civici, realizzate dai volontari del Progetto Nati per Leggere e organizzate in collaborazione con la Biblioteca Comunale A. Saffi.

Il progetto nazionale "Nati per Leggere" ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni con la convinzione che la stimolazione e il senso di protezione che genera nel bambino il sentirsi accanto un adulto che legge e racconta storie già dal primo anno di vita e condivide il piacere del racconto sia impareggiabile. Il beneficio che il bambino trae dalla lettura a voce alta, operata in famiglia in età prescolare, è documentato da molti studi. Il precoce e quotidiano contatto con i libri e la lettura mediati da mamma e papà favorisce il futuro successo scolastico dei bambini.

L'esperienza della lettura e dell'ascolto viene ulteriormente arricchita dalle stimolazioni provenienti dal luogo in cui si legge.

E' per questo che i Musei Civici hanno proposto Palazzo Romagnoli. I lettori leggeranno di volta in volta in sale diverse del palazzo a contatto diretto con le opere presenti nelle Collezioni del Novecento, coniugando così la bellezza dell'arte con il piacere della lettura. La partecipazione alla lettura, che verrà riproposta anche domenica 9 febbraio sempre alle 16, è gratuita sia per i bambini che per i genitori che al termine potranno visitare liberamente il museo. Per informazioni: Palazzo Romagnoli, Tel. 0543 712627; biglietteria.musei@comune.forli.fc.it www.cultura.comune.forli.fc.it e sulla pagina dei Musei San Domenico di Facebook.