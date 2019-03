Domeniche del Risorgimento al via: passeggiata alla scoperta di Forlì

Il Museo Civico del Risorgimento di Forlì apre la domenica pomeriggio con un' invitante rassegna di visite, itinerari risorgimentali e concerti, in occasione del Bicentenario della nascita di Aurelio Saffi e della mostra ai Musei San Domenico “Ottocento. L'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini”. Prosegue anche per il 2019 la collaborazione tra il Servizio Cultura e Turismo e il Lions Clubs Forlì Host, il Lions Clubs Forlì Valle del Bidente, il Lions Clubs Forlì Giovanni de' Medici, il Lions Clubs Forlì-Cesena Terre di Romagna e il Leo Club Forlì, coinvolti nelle attività di “service culturale” a favore della propria comunità.

L'attività di valorizzazione delle collezioni civiche in collaborazione con i Lions, stimolata anche dalla ricorrenza di due importanti avvenimenti - i 200 anni dalla nascita di Aurelio Saffi e il 170° della “Trafila Garibaldina” - quest'anno sarà dedicata in particolare al Museo del Risorgimento di Palazzo Gaddi (Via Sassi 3), dove sono conservati cimeli e ricordi legati ai protagonisti della storia patriottica forlivese dall'Ottocento alla prima guerra mondiale. In analogia a quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni per il Museo Romagnolo del Teatro, i soci dei Lions club coinvolti, a titolo gratuito, affiancheranno il personale comunale garantendo l'apertura del Museo del Risorgimento tutte le domeniche dalle 15 alle 18 dal 17 marzo al 28 aprile, mentre nel mese di maggio garantiranno l'apertura del Museo Romagnolo del Teatro, sempre a Palazzo Gaddi.

Ogni domenica, inoltre, le aperture saranno arricchite da numerose iniziative (visite, itinerari risorgimentali e concerti), curate dai soci Lions Andrea Mariotti, Paolo Talamonti e Gabriele Zelli, in collaborazione con l'Istituto per la Storia del Risorgimento - Comitato Provinciale di Forlì. Il primo appuntamento è per domenica, anniversario dell'Unità d'Italia, e prevede alle ore 15.15 la visita al Museo e a seguire una camminata condotta da Gabriele Zelli alla scoperta della Forlì del Risorgimento. L'ingresso al Museo e agli eventi è gratuito. In caso di pioggia le camminate non avranno luogo. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.cultura.comune.forli.fc.it .I