Arriva “Donando”, il mercato di creatività che raccoglie fondi per il restauro della Basilica

Torna per il quarto anno consecutivo “Donando” il mercato di creatività a scopo benefico che quest'anno si svolge sotto il portico del chiostro dell'Abbazia di San Mercuriale nelle domeniche 15 e 22 dicembre dalle 10 alle 19. Un'occasione anche per fare del bene, visto che parte del ricavato verrà devoluto ai lavori di restauro della facciata della basilica.

"Vogliamo dare il nostro piccolo contributo a mantenere in buona vita il simbolo più importante della nostra bella città - affermano le animatrici dell'iniziativa Letizia Bianchi, Milena Melli e Nicoletta Semproli -. “Donando” è un mercatino di persone creative che esprimono attraverso il lavoro delle loro mani la cura e l'amore per ciò che le circonda, svelano nelle loro opere la propria sensibilità, il proprio intimo e spesso coinvolgono il visitatore in un percorso stimolante ed edificante".

"Il 'fare' diventa una vera e propria cura contro lo stress, la fatica quotidiana, - spiegano le creative - è una occasione di riappacificarsi con se stessi ed anche uno spazio per fermarsi e pensare". E così, saltuariamente, le artiste mettono a disposizione del pubblico i loro prodotti. Oggetti a volte creati dal nulla, altre volte recuperati da cose vecchie e dimenticate.

"Quest'anno “Donando” verrà ospitato sotto il chiostro di S.Mercuriale - raccontano Bianchi, Melli e Semproli - grazie ad una idea del consigliere Marinella Portolani che da tempo sta lavorando per riportare il centro di Forlì all'attenzione dei suoi abitanti e grazie al Comune di Forlì che ha creduto nel nostro progetto approvandolo con il Patrocinio. Chissà che una occasione di aggregazione come questa non possa trasformarsi in un appuntamento fisso per la nostra città".