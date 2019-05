Conversazione al MAF con Donata Luiselli: "Dieta, clima e infezioni nel passato: che eredità nel presente degli Italiani?"

Venerdì 24 maggio alle ore 20:30, si tiene l'ultimo appuntamento delle "Conversazioni al MAF di Forlimpopoli" per questa Primavera 2019; la rassegna si conclude con la conferenza dal titolo "Dieta, clima e infezioni nel passato: che eredità nel presente degli Italiani?" a cura di Donata Luiselli, antropologa presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna.

La mostra "UNICIBO. Storia di cibo dal Neolitico al Paleolitico" proveniente dalle Collezioni di Antropologia dell’Università degli Studi di Bologna, si è conclusa domenica 19 maggio. La mostra, oltre a segnare l’avvio della collaborazione fra il MAF e l’Università degli Studi di Bologna, ha offerto lo spunto per la progettazione di tutta una serie di iniziative: visite guidate tematiche, laboratori per le scuole e le famiglie; non ultimo, il ciclo di conferenze di questa Primavera 2019, interamente dedicato al tema del cibo e dell’alimentazione nel mondo antico, offrendo al pubblico delle “Conversazioni” molteplici punti di vista e nuovi, interessanti spunti di riflessione. Il ciclo di conferenze si avvale della collaborazione con Casa Artusi e Gruppo AUSL Romagna Cultura. L’ingresso è gratuito.

La professoressa Donata Luiselli è responsabile del laboratorio del DNA antico e di Antropologia molecolare del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna; da anni collabora con diverse Università e centri di ricerca nazionali ed internazionali ed è impegnata in progetti di ricerca nell’ambito dell’antropologia molecolare, della genomica delle popolazioni umane e del DNA antico. In particolare, gli interessi sono rivolti allo studio genomico della biodiversità umana attuale, all’archeo-genetica, allo studio di minoranze linguistiche, all’analisi genetica ed epigenetica di popolazioni e all’analisi di geni sottoposti a pressioni selettive, privilegiando l’approccio multidisciplinare nella ricerca.