Gli eredi donano al museo l’opera “Crocifissione” di Marcello Pappalardo

Sabato 13 aprile, alle ore 15:00, si svolge la cerimonia di donazione dell’opera “Crocifissione” di Marcello Pappalardo (1937-2009) al Museo Interreligioso da parte delle eredi dell’artista. Di origini toscane e bertinorese di adozione, Pappalardo dedicò una parte molto significativa della sua attività alla storia di Bertinoro: nel 1992, infatti, donò all'Amministrazione Comunale un’importante raccolta di incisioni-acqueforti ispirate ai luoghi bertinoresi più significativi dal punto di vista storico.

Maria Grazia e Pierangela Pappalardo, figlie ed eredi dell’artista, hanno scelto di donare alla Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro l’opera “Crocifissione”, olio su tela, realizzata dal padre nel 1966. La scelta della donazione al Museo Interreligioso, in occasione del decennale della scomparsa del maestro, rinnova il legame con la terra di Bertinoro che per Marcello Pappalardo ebbe un ruolo così significativo nella vita e nella sua produzione artistica. Il Museo Interreligioso è stato identificato come il luogo più adeguato, dal punto di vista culturale, per accogliere l’opera di uno dei maestri italiani più significativi del secondo Novecento, con una produzione che si estende dalla fine degli anni Cinquanta fino a pochi mesi prima della scomparsa.

La donazione dell’opera è un momento molto importante per il Museo Interreligioso: significa che la stima verso il suo spazio museografico sta crescendo, in termini di affidabilità, di conservazione, di fruizione e di valorizzazione delle opere conservate al suo interno. Alla cerimonia di donazione interverranno le eredi dell’artista, Gabriele Fratto, Sindaco di Bertinoro, che ha concesso il patrocinio all'evento, ed Enrico Bertoni, direttore del Museo Interreligioso. La partecipazione alla cerimonia è aperta alla cittadinanza.

Alla vigilia dei riti della Settimana Santa, attraverso l’opera di Pappalardo, il Museo Interreligioso torna a riflettere sul mistero centrale del Cristianesimo , la morte e risurrezione di Gesù di Nazareth.