Doni e canti per la discesa della Befana dalla torre civica

Tutti pronto a Civitella di Romagna per la tradizionale discesa della Befana dalla Torre civica. Venerdì 5 gennaio il centro storico del paese Bidentino si animerà di canti, balli e tante iniziative per rendere onore alla festività più legata al territorio, quella della Pasquella che annuncia l'arrivo della vecchietta più amata da tutti i bambini.

In piazza Matteotti, dalle 19:30 sarà attivo il truccabimbi per i più piccolo, con il sottofondo di canti e stornelli attorno ai bracieri. Alle 20:30 quindi arriverà l'appuntamento più atteso, con il passaggio dei gruppi locali di Pasqualotti, tra canzoni classiche e qualche rima un po' audace, faranno da antipasto alla discesa della Befana dall'orologio della Torre civica, con tanto di regali e dolciumi per i più piccoli.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Civitella con la collaborazione dell'amministrazione comunale, distaccamento Vigili del Fuoco, Auser, Fiera dei Santi, Diego Fabbri, Avis e Carnevale civitellese.