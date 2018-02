Udi Forlì - Archivio Udi Forlì-Cesena, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Forlì, organizza - mercoledì 28 Febbraio dalle 20,45 presso la sede UDI di via Albicini, 25 a Forlì - il secondo appuntamento della XVI edizione del ciclo "Eppur si muove. Diritti, lavoro e cittadinanza delle donne nell’Anniversario della Costituzione".

Questa seconda serata avrà come ospite ROSANGELA PESENTI, femminista e Presidente dell'Associazione nazionale Archivi UDI, che ci parlerà di “Donne, lavoro, autonomia, diritti: quali parole aggiungere?".

I temi del lavoro e dei diritti verranno esaminati dal punto di vista di donne, lavoratrici, madri, figlie ecc. Il lavoro è un diritto acquisito o piuttosto ancora una faticosa conquista per molte? La maternità è un valore per la società o è ancora vissuta come ostacolo per l’occupazione e il riconoscimento professionale? Vi è poi la spinosa questione della conciliazione dei tempi di vita lavorativa e vita familiare, il problema del lavoro di cura…

Insomma, la grande questione dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne, in un paese in cui il diritto al lavoro è per le donne costantemente messo in discussione sia relativamente all’accesso, alla conservazione di un impiego, sia per quanto riguarda la parità salariale e le pari opportunità.

Eppure la costituzione parla chiaro all’articolo 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. Presenta la serata Alice Melandri.