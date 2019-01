Doors, Queen e Ac/Dc, tornano i grandi tributi di "Rockin’ Time"

Dal 1° febbraio al 26 aprile le migliori band d'Italia omaggeranno i più grandi artisti internazionali in esibizioni live incredibili. Giunge alla settima edizione Rockin’ Time, il festival dedicato alle tribute band del Naìma Club, organizzato con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì.

Nello storico locale forlivese si punterà principalmente sul Rock anni '60 e '70 delle origini con sfumature progressive-psichedeliche. Rock'n Time coinvolgerà band provenienti da tutta Italia per far rivivere sonorità ed emozioni della musica moderna che coinvoge ed affascina tutte le generazioni. Dai Doors agli Ac/Dc, passando per i Queen e The Who, per un totale di sette date.

Il calendario

1 Febbraio - THE DOORS - Indian Summer

www.indiansummer.it

15 Febbraio - SIMPLE MINDS - New Gold Dream

https://www.facebook.com/SIMPLEMINDSITALIANTRIBUTE/

1 Marzo - QUEEN - Killer Queen

www.killerqueen.it

15 Marzo - GENESIS - Get' em out

www.getemout.it

29 Marzo - SANTANA - El Menjunje

www.elmenjunje.it

12 Aprile - THE WHO - The Substitutes

www.thesubstitutes.it

26 Aprile - AC/DC - Black Ice

www.blackicetribute.com

Progetto ideato ed organizzato da Michela Taioli, Flavio Camorani e Giancarlo Giusti per l’Associazione Culturale Music Time.

Ingresso ai concerti: 10 euro.