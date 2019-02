Dopo il corso si mettono in gioco sul palco: a Meldola "Tra.me"

Mettersi in gioco e imparare a conoscersi sul palco di un teatro: è quello che hanno fatto i partecipanti al corso Tra.me organizzato da Federica Vignoli e Marianna Valentino a Meldola. Si tratta di un corso innovativo che si è tenuto da ottobre a dicembre 2018 e che vede il connubio tra le tecniche del teatro di improvvisazione di Marianna Valentino e il teatro per formazione e le tecniche di counseling Voice Dialogue di Federica Vignoli. I partecipanti si sono messi in gioco portando sul palco le loro storie, paure o sconfitte comprese, costruendo uno spettacolo unico formato dall'intreccio delle loro vite e attingendo dalla dimensione creativa interiore. Il risultato è stato un lavoro molto coraggioso in cui i partecipanti, con un'operazione di introspezione, hanno affrontato difficoltà divertendosi molto e creando una magia tra di loro irripetibile. Lo spettacolo Tra.me andrà in scena giovedì 28 febbraio alle 21 al teatro Dragoni di Meldola. L'evento si svolge in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Meldola e l'incasso (offerta libera) andrà devoluto al Gruppo Protezione Civile del Comune di Meldola. In scena: Carlo Bonaccorso, Saverio Soverini, Marcella Carbonelli, Michela Mengozzi, Annalisa Romagnoli.