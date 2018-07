Doppio appuntamento musicale con l'Entroterre Festival

Ancora un doppio appuntamento a poche ore di distanza con ENTROTERRE FESTIVAL e le sue programmazioni.

Si comincia con l’ultimo appuntamento di Donne in Blues 2018 a Fratta Terme, sabato 28 luglio alle 21:30 sotto il Gazebo del Parco delle Terme della Fratta. In Scena la voce black di Manuela Evelyn Prioli , in trio con Alessandro Scala alla voce e Luca Di Luzio alla chitarra.

Poche ore dopo, nella corte interna della Rocca di Bertinoro, un nuovo appuntamento con l’alba. Alle 5:56 di domenica 29 luglio si saluta il sole con IL SOFFIO DELL’ANIMA, concerto/spettacolo del flautista Eyal Lerner.