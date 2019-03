Ancora in scena l'antico balletto "La Fille mal gardee"

Il 23 e 24 marzo ArteDanza University presenta al Teatro Comunale di Dovadola La Fille mal gardee (La ragazza mal custodita), un balletto in due atti e 4 quadri di Jean Dauberval. Coreografia e regia di Serge Manguette e musica di Peter Ludwig Hertel.

La Fille Mal Gardée, è il balletto più antico ancora in repertorio nelle compagnie di danza in tutto il mondo grazie all'attraente semplicità e all'ingenua familiarità dell'azione. In tutta la sua lunga storia, il balletto è stato rimaneggiato molte volte. Otto cambi di titolo e non meno di cinque differenti partiture musicali, due

delle quali adattamenti di vecchie musiche. Oggi ne esistono due versioni: quella russa (alla quale faremo riferimento) coreografata da Marius Petipa e Lev Ivanov nel 1885 e rivisitata da Alexander Gorsky nel 1903 su musica di Peter Ludwig Hertel creata per l'allestimento di Paolo Taglioni fatto a Berlino nel 1864 e quella inglese coreografata nel 1960 da Sir Frederick Ashton su musica di Ferdinand Hérold adattata da John Lanchbery.

Orari: sabato 23 alle ore 21, domenica 24 alle ore 16.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro.