Gusti e profumi tutti da scoprire con la cena al buio

A Dovadola Corte San Ruffillo e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Forlì-Cesena organizzano per giovedì 28 marzo un'esperienza unica: una cena in totale oscurità per riscoprire, in assenza della vista, la magia degli altri sensi.

La cena - il cui servizio è curato da camerieri non vedenti - si svolge al più completo buio: i ragazzi dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti danno il benvenuto a Corte alle ore 20.00 e, dopo alcune raccomandazioni, portano gli ospiti ai tavoli conviviali.

Il menu, segreto, viene quindi servito per portare i partecipanti alla scoperta dei sensi.

Come sarà concentrarsi sui suoni per capire cosa sta per accadere? Intuire il sapore di un piatto dal suo profumo degli ingredienti? affidarsi al tatto per bere un sorso di vino o assaggiare abbinamenti e consistenze da rimanere stupiti?

Numero massimo di prenotati: 30

Orario di inizio cena per tutti i commensali: ore 20.00

Costo della serata a persona, tutto compreso: €38

Parte dell'incasso della serata sarà devoluto all'Unione Italiana Ciechi per finanziare e promuovere le attività dell'Unione nel comprensorio provinciale di Forlì-Cesena.