Dovadola: la scuola secondaria chiude l'anno e si battezza "Glauco Fiorini"

Venerdì 1 giugno si terrà a Dovadola una festa della scuola secondaria di primo grado particolarmente significativa. L’evento è stato creato per dare rilievo all’intitolazione della scuola, nata come sezione staccata di Castrocaro, poi rimasta per anni “senza nome”. Gli allievi iscritti nello scorso anno scolastico hanno avviato la ricerca per individuare un personaggio a cui intitolare la scuola, anche attraverso un sondaggio in internet.

L’artista forlivese prescelto è Glauco Fiorini, un professore di educazione artistica, che ha insegnato a Dovadola negli anni settanta, realizzando un lavoro sperimentale e interdisciplinare che oggi chiameremo a “classi aperte”. Tutte le classi lavorarono per un intero anno alla produzione di un libro e alla messa in scena di uno spettacolo teatrale. Il copione dello spettacolo Tre proposte, la quarta a voi potrebbe ancora essere attuale; si parlava di inquinamento (molti anni prima della raccolta differenziata), dell’inserimento dei giovani in luoghi lontani da quelli in cui sono vissuti, del fascino diabolico del successo mediatico.

Il programma della festa rivisita queste tematiche proponendo momenti ecologici, interpretazioni artistiche degli alunni, condivisione con le associazioni locali.