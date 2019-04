Due anime artistiche a confronto: le opere di Bruna Tarallo e Franca Nori

La mostra “L’arte per sognare” è in mostra Palazzo Albertini in piazza Saffi, a Forlì, dal 6 al 14 aprile, con orari 10-12,30/ 15,30-19.

A confronto sono due diverse anime artistiche e due diversi stili: il poetico naturalismo, intriso di sottile intimismo, di Bruna Tarallo e l’informale pieno di passione di Franca Nori, la quale peraltro propone anche opere di inclinazione figurativa.

L’esposizione è arricchita dalla presenza delle due artiste che realizzeranno o completeranno dal vivo loro opere. Un’occasione per “toccare con mano” il processo creativo.

I visitatori, infine, riceveranno in omaggio una litografia realizzata da Bruna Tarallo.