Due giorni di trekking nel Parco con "Poeti e scarponi"

Poeti e Scarponi propongono due giorni di cammino nel "Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna": da Corniolo al Monte Falterona passando dal Monte Falco e toccando le sorgenti dell’Arno e il lago degli Idoli. Durante il primo giorno accompagnerà i nostri passi il più bel libro sulla filosofia del camminare che sia uscito negli ultimi anni ovvero “Andare a piedi” di Frederic Gros al quale si sono ispirati tanti autori seguenti, ma non con gli stessi risultati. Nel suo libro pieno di poesia vengono raccontate le storie di alcuni filosofi, poeti e scrittori la cui opera è stata in qualche modo “plasmata” dall’incedere. Pensatori come Friedrich Nietzsche, Jean-Jacques Rousseau, Henry David Thoreau, i quali affermavano di non poter comporre, creare, ispirarsi se non camminando e avevano in odio i libri farciti di citazioni scritti al chiuso in biblioteche che odorano di muffa.

Il secondo giorno, dopo aver pernottato nell’accogliente rifugio Fontanelle, racconteremo invece la Montagna o meglio parleremo della sua filosofia fatta di umiltà, fatica, solitudine, bellezza e silenzio: valori poco alla moda, ma che aiutano a vivere. Ultima risorsa, in tempi di carestia spirituale per ritrovare dignità, poesia e contemplazione.

Tutto questo nella splendida cornice naturale del Parco Nazionale, dal versante romagnolo a quello toscano: due giorni di cammino, dove ogni partecipante potrà ritrovare il piacere di meravigliarsi. Perché, come scrive il filosofo Waldo Emerson: “Nel bosco l’uomo si libera dei propri anni come un serpente della sua pelle e, a qualunque età, è sempre un bambino. Nei boschi è l’eterna giovinezza”.



PROGRAMMA



Domenica 29:

Ritrovo a Corniolo (FC) alle ore 9.00

Escursione nel versante romagnolo del parco, lungo la valle del Bidente delle Celle.

Pernotto presso il Rifugio Fontanelle autogestito

Lunghezza percorso: 11 Km circa

Dislivello in salita: 900 m circa

Dislivello in discesa: 50 m circa

Difficoltà: E



Lunedì 30:

Partenza dal rifugio Fontanelle ed escursione verso il versante toscano, passando per i monti Falco e Falterona, Capo d'Arno e il Lago degli Idoli, e ritorno al versante romagnolo fino a Campigna.

Ritorno a Corniolo con mezzi pubblici.

Lunghezza percorso: 14 Km circa

Dislivello in salita: 560 m circa

Dislivello in discesa: 870 m circa

Difficoltà: E



OBBLIGATORIO abbigliamento da escursione, scarpe da trekking, pranzo al sacco del primo giorno (il secondo giorno si potrà prendere il pranzo presso i rifugi incontrati durante il cammino) e sacco a 'pelo per il pernotto in rifugio.

Costo dell'iniziativa: 60 euro a persona (servizio di guida ambientale escursionistica, pernotto presso il rifugio con cena e colazione) più il costo del biglietto del bus da Campigna a Corniolo.

Per partecipare all'iniziativa è obbligatorio iscriversi

scrivendo a: poetiescarponi@gmail.com