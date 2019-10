Due passi nella Forlì di Caterina Sforza

Domenica pomeriggio 3 novembre si tiene una visita guidata ad aggregazione libera e a pagamento, attraverso i luoghi di tutto il Centro Storico di Forlì, legati alle avvincenti vicende di Caterina Sforza, la mitica “Leonessa di Romagna”, condotta da Chiara Macherozzi guida turistica della Regione.

Il ritrovo è alle ore 14.30 nel Giardino della Rocca di Ravaldino, sito in Via Giovanni dalle Bande Nere, 1 a Forlì.

La durata della visita guidata è di 3 ore e mezza circa, compresi gli spostamenti a piedi (chi vuole può spostarsi in bicicletta)



Tariffa a persona : adulti euro 10 , dagli 11 ai 18 anni compiuti euro 8 , gratis fino ai 10 anni di età .

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 1 Novembre al 349-8087330.

La visita guidata si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di partecipanti che avranno prenotato entro Venerdì 1 Novembre ed è a numero chiuso, ovvero al raggiungimento di un numero massimo saranno chiuse le prenotazioni.