Duo di batteristi italo-americano in concerto all'Area Sismica

Domenica 6 maggio arrivano all'Area Sismica il duo di batteristi americani Chris Corsano & Riccardo La Foresta. Inizio dell'esibizione ore 18.

Il percorso musicale di Chris Corsano sintetizza in modo esemplare la natura onnivora della musica creativa di oggi. Classe 1975, originario del New England, Corsano ha collaborato con musicisti provenienti dagli ambiti più disparati: Joe McPhee, Thurston Moore, Björk, Nels Cline, Akira Sakata, Paul Flaherty, Sir Richard Bishop e mille altri. Curiosità e capacità di ascolto gli hanno permesso di attraversare agevolmente questi diversi scenari, mantenendo un carattere musicale ben definito e un approccio strumentale molto personale, in cui la fisicità della performance ricopre un ruolo fondamentale. Questo approccio trova nel solo una dimensione ancora più efficace e diretta. La batteria rimane protagonista, al centro di un’esplorazione sonora che alterna momenti marcatamente ritmici ad altri in cui timbro e vibrazione sono in primo piano, con un sapiente e misurato uso di oggetti “estranei”: corde di violino, archetti, strumenti a fiato modificati, legni e metalli.

Riccardo La Foresta (1989) è un batterista, compositore e improvvisatore in continua ricerca sulle possibilità timbriche dei materiali percussivi. La sua ricerca degli ultimi anni è focalizzata al Drummophone, uno strumento a fiato autocostruito e ricavato da un piatto che genera risonanze sulla superficie del tamburo, innesca vibrazioni e consente ulteriori preparazioni sulla pelle vibrante: gestualità condotte alle massime ed alle minime conseguenze uditive.

Leader di Kind of Mosh (El Gallo Rojo Records) ha suonato con Michel Doneda, Lê Quan Ninh, Axel Dörner, Stefano Battaglia, Edoardo Marraffa, Pasquale Mirra e molti altri. Dal 2013 suona con Sho Shin Duo, con Riccardo Marogna agli strumenti a fiato e elettronica, col quale ha all’attivo più di 50 concerti sul territorio europeo e ha pubblicato tre dischi (etichetta Setola di Maiale).

Docente di batteria e organizzatore di concerti di musica nuova sul territorio modenese, si è esibito in Austria, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Polonia, Svezia e in Italia in alcune tra le più importanti realtà dedicate alla musica di ricerca, come Tempo Reale, Centro d’arte di Padova e AngelicA tra gli altri.