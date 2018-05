E-bike test a Ridracoli con la Wellness week

Domenica 27 maggio, a Ridracoli per tutta la giornata si svolgeranno brevi escursioni gratuite di prova con MTB elettrica, con un accompagnatore per muoversi col mezzo più in voga del momento tra Idro Ecomuseo e la diga di Ridracoli.



Punto di Partenza: Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli



L’attività non necessità di prenotazione.



In collaborazione con Outdoor Romagna ASD