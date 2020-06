"E la Vita va vissuta", la nuova personale di Anny Wernert

Dopo mesi di chiusura a causa delle misure preventive, lo spazio d'arte Angolo Mazzini riapre le porte in totale sicurezza. Protagonista della riapertura è l'artista Anny Wernert, che torna a mostrare il suo supporto, ospitando la sua terza personale dal titolo "E la Vita va vissuta... dalla Nascita alla Rinascita".

Da lunedì 8 giugno è visitabile presso Angolo Mazzini (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18), la nuova personale di pittura di Anny Wernert dedicata alle Foreste.

Le Foreste di Anny Wernert, realizzate in un periodo di tempo progressivo, sono un esempio di pittura informale, dove le forme lasciano spazio alle linee non definite e al colore, che si esprimono liberamente invadendo le grandi tele protagoniste dell'esposizione.

Le Foreste sono espressione istintiva dell'emozione su tela e simbolo di rinascita; l'effetto è una sensazione di meraviglia all'ingresso in questo spazio verde. Un percorso mostra che lascia spazio per l'osservazione e regala la possibilità dopo tanti mesi di reclusione forzata di tornare a "respirare".

In fondo alla galleria una sezione inedita dedicata agli incontri, alla musica e al gioco del pallone.