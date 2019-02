"E le complesse vicende del confine orientale (1920-1947)": incontro con lo storico Piero Purich

La sezione forlivese dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) organizza sabato, alle 18, nella sala di Dioniso, a Casa Saffi, in via Albicini 25, un incontro con lo storico Piero Purich, dal titolo "E le complesse vicende del confine orientale (1920-1947)". "L'incontro rientra nell'ottica di una ricostruzione, non parziale, scevra di strumentalizzazioni di un periodo storico poco conosciuto e approfondito", spiega Lodovico Zanetti, presidente della sezione Anpi Forlì, che introdurrà l'incontro.

Piero Purich

È uno storico triestino di lingua italiana. Nel 2016 ha ripreso il cognome di famiglia, che era stato italianizzato in Purini durante il fascismo. Ha conseguito il dottorato all’università di Klagenfurt in Austria. Il suo lavoro più importante è Metamorfosi etniche. I cambiamenti di popolazione a Trieste, Gorizia, Fiume e in Istria. 1914-1975 (KappaVu, 2014). Sulla prima guerra mondiale ha realizzato lo spettacolo teatrale Rifiuto la guerra. Pacifisti, renitenti, disertori, ammutinati. La grande guerra dalla parte di chi cercò di evitarla.