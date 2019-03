Dal 30 marzo al 9 giugno 2019, Dino Zoli Textile e Fondazione Dino Zoli, presentano un progetto dedicato all’abitare che abbraccerà arte e design, immaginario e memoria.

Attraverso il progetto “È qui. Un percorso fra luoghi, persone e arte” il Gruppo Dino Zoli si fa ancora una volta promotore di iniziative tese a valorizzare il rapporto tra arte, nuove generazioni e impresa. Il collettore è la Fondazione Dino Zoli, punto di riferimento culturale per il gruppo societario, che nel 2018 ha lanciato il programma “Who’s next” per sostenere e promuovere la creatività emergente.

In esposizione in un nuovo e coinvolgente allestimento si potranno vedere le 29 sedute originali, nate dall’incontro tra gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, i ragazzi delle cooperative sociali “La Fraternità” ed “Arca di Noè” di Bologna e l’esperienza, la professionalità della Dino Zoli Textile che ha trasformato i segni grafici dei giovani in pattern stampati sui tessuti.

Inaugurazione: sabato 30 marzo 2019, ore 18.00 alla sede della Fondazione ZOli, in viale Bologna a Forlì.