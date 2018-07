Aneddoti sulla Romagna e sui Romagnoli protagonisti di "E-state con noi"

Con la serata di giovedì scorso si è riconfermato il successo dell’evento "E-State con noi", che si svolge nel parco della Casa di Riposo Pietro Zangheri di Forlì. Dagli organizzatori "un caloroso grazie alla cittadinanza e agli ospiti della struttura che rinnovano la numerosa partecipazione, a significare che una proposta di aggregazione per trascorrere in serenità una serata estiva era proprio quello che ci voleva a Forlì". Il tema della serata è stato quello delle "Poesie in dialetto romagnolo e zirudele" di Arrigo Casamurata e Marino Monti, ospiti speciali della serata, e Mario Vespignani. I componimenti sono stati letti e interpretati da Radames Garoia e la moglie Nivalda Raffoni. Intermezzi musicali a cura del fisarmonicista Giuseppe Tedaldi. Ha partecipato anche Battista Bassi, vice presidente della Casa di Riposo Pietro Zangheri e per l’Istituto Prati Giuseppe Vespignani, presidente, e Carlo Vespignani, direttore aAmministrativo. Prossimo appuntamento giovedì alle ore 20.30 con Gabriele Zelli e il Trio Iftode che allieteranno i presenti con musica e divertenti aneddoti sulla Romagna e sui Romagnoli.