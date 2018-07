"E-state con noi", una serata con musica popolare romagnola e buonumore

Sarà una serata all'insegna della musica popolare romagnola e del buonumore quella in programma per giovedì, alle 20.30, nel giardino della Residenza Zangheri, via Andrelini 5, per la rassegna "E-State con noi", promossa dalla Casa di Riposo "Pietro Zangheri" e dall'Istituto Prati. Il Trio Iftode e Gabriele Zelli presenteranno "Amarcòrd Rumâgna". Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, e Vlad Iftode, tastiere, eseguiranno brani della tradizione musicale popolare romagnola. Gabriele Zelli racconterà aneddoti divertenti sulla Romagna di oggi e sui romagnoli. Verrà anche ricordato che il primo poeta a parlare della Romagna fu Dante Alighieri che, esiliato da Firenze, riparò prima a Forlì, città ghibellina (com'era ghibellino il Sommo poeta), dove iniziò a scrivere la Divina Commedia che compose interamente dalle nostre parti. Nel poema i romagnoli compaiono numerosi, secondi solo ai toscani. La prima citazione appare nel IV Canto dell'Inferno, dove Francesca da Rimini descrive in pochi tratti il territorio locale: "Siede la terra, dove nata fui, su la marina dove 'l Po discende per aver pace co' seguaci sui...". Ingresso libero.