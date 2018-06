"E...state in campagna" a Carpinello: food truck e musica dal vivo

Sabato 9 giugno si terrà a Carpinello l'evento "E...state in campagna". Un'occasione di vivere e godere delle giornate più lunghe dell'anno e delle temperature miti fuori dai grandi centri urbani e dalle code verso la costa.

Si comincia dalle 18:00 giochi per bambini e ragazzi, percorso bici con la società ciclistica forlivese e un'area bimbi con gonfiabili, dalle ore 20:30 sfilata di moda a cura di Mon Reve con la collaborazione di Allacciaeslaccia e dalle ore 21:30 live band con i Camomillas Italian revival 60'-70'-80' e per chiudere dj set con Dj Red from Siboni&Red https://www.instagram.com/siboniredofficial/?hl=it

Per tutta la durata dell'evento sarà attiva un'area ristoro con FOOD TRUCK e DRINK BAR con ampia scelta gastronomica e molto altro ancora.

Ingresso libero - Consumazione facoltativa. L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo.