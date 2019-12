"Easy Rider" ritorna al cinema con la versione restaurata

Parte la rassegna "Nuove Visioni - Cattivi Maestri" sul cinema meno conciliante, realizzato da autori scomodi, attraverso film che hanno segnato epoche e costumi, oppure che per la contemporaneità sono particolarmente rilevanti. Il menù di #NuoveVisioni comprende due appuntamenti per gli amanti del cinema ritrovato e per quello inedito, per quello che non ha età e per quello più sfuggente.

Il primo appuntamento è previsto l'11 dicembre ore 21.00 alla Sala San Luigi con "Easy Rider", un film che ha fatto la storia del cinema e della cultura pop: una pietra miliare, un'esperienza indimenticabile, di nuovo in sala nella versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna. Dopo aver venduto una partita di cocaina messicana ad un ricco arabo, Billy e Wyatt (che si fa chiamare Capitan America) investono il ricavato in un viaggio in motocicletta alla volta di New Orleans e della grande festa di strada del Mardi Gras. Gli incontri che fanno lungo la strada raccontano l'America degli hippy, delle comuni e della celebrazione del sesso libero e delle droghe, ma anche quella dei pregiudizi duri a morire, omofoba, reazionaria e drammaticamente violenta.

La versione restaurata del film è stata presentata al Festival di Cannes 2019 per la rassegna "Cannes Classics" e approderà in Sala San Luigi Mercoledì 11 dicembre ore 21.00. La proiezione sarà introdotta da Matteo Lolletti, docente di Mass Media e Politica, Campus di Forlì - UNIBO.

L'evento è organizzato da Sala San Luigi, Sunset e Koinè Forlì.

Biglietto unico: € 5,00