Eccellenze enogastronomiche e territorio nei Sabati al Museo

I Sabati al Museo, iniziativa di valorizzazione delle eccellenze romagnole promossa da Cna, Confagricoltura e Confcooperative, torna ai Musei San Domenico di Forlì in occasione della mostra L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Nel refettorio del San Domenico i sapori del territorio vengono proposti in degustazione e in vendita, secondo un calendario che prevede la partecipazione di numerose aziende - agricole, cooperative e artigiane - coinvolte a rotazione.

I visitatori della mostra dopo la visita potranno conoscere, in qualità di ambasciatori d’eccellenza della Romagna più autentica, i prodotti delle aziende romagnole, gustandone alcuni sapori tipici, tra salumi, formaggi, vini, olio, prodotti dell’alveare e dell’orto, prodotti del forno che saranno anche quest’anno i protagonisti dell’iniziativa.

Il primo appuntamento è per sabato 7 aprile. Sui banchi d’assaggio saranno i prodotti dell’azienda cooperativa Clorofilla, della coop Abbraccio Verde, di Apicoltura Alessandrini per Afa e de I Fondi Zavatta.

“Con i Sabati al Museo vogliamo promuovere la ricchezza di una Romagna che, grazie alle sue piccole imprese, sa valorizzare le sue tipicità e la migliore tradizione enogastronomica” - dichiarano Cna, Confcooperative e Confagricoltura che hanno organizzato insieme alle loro imprese la manifestazione anche nel 2018 – Abbinare le eccellenze del territorio a un contesto d’arte come quello di una mostra di prestigio nazionale si è rivelato un’intuizione vincente e assai apprezzata dai visitatori che giungono a Forli per visitare la mostra. Il modo migliore per abbinare il bello e il buono in un dialogo culturalmente efficace ”.

L’appuntamento viene proposto per due sabati consecutivi, 7 e 14 aprile, dalle ore 15,00 alle 19,00 circa.

I Sabati al Museo si avvalgono della collaborazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.