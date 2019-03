Le eccellenze gastronomiche romagnole al Museo

I Sabati al Museo incontrano anche quest’anno l’arte ai Musei del San Domenico di Forlì, proponendo, come ormai tradizione, le eccellenze enogastronomiche ai visitatori della mostra.

L’iniziativa promossa da CNA e Confcooperative Forlì Cesena si svolge per 3 sabati consecutivi – il 23 e 30 marzo e il 6 aprile, e prevede la partecipazione di numerose aziende del territorio, tra cooperative, agricole e artigiane, che a turno portano in degustazione e in vendita sapori tipici, salumi, formaggi, olio, vino, prodotti dell’alveare e del forno, oggettistica.

Si parte quindi sabato 23 marzo alle ore 15.00.

Un’occasione per i visitatori della mostra Ottocento - L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini di assaggiare un gustoso pezzo di Romagna.