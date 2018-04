Ecco "DocuShort", terza edizione della rassegna di documentari

Quella del 10 aprile si prospetta come una serata ricca di eventi e sorprese. Sedicicorto, in partnership con la Sala San Luigi, propone la 3.a edizione di DocuShort, rassegna di documentari, con la proiezione e il dibattito di tre opere inedite.

Si inizia alle ore 19.00, con CinCinCiak, un aperitivo, organizzato in collaborazione con la Società Sportiva della Parrocchia di San Biagio, con gli spettatori che potranno gustare un buffet e una consumazione direttamente sul palco o tra le poltroncine del cinema, grazie ad un ticket acquistabile direttamente con il biglietto per la serata. Sarà un momento per poter incontrare lo staff sedicicorto che presenterà in anteprima le principali novità del 2018., tra cui la campagna di crowdfunding Evergreen, lanciata il 6 aprile sulla piattaforma IdeaGinger, pensata per poter raccogliere i fondi necessari al mantenimento di questo importante evento e la sua ulteriore crescita nel panorama dei festival internazionali.

Prima dell’inizio della proiezione, sarà possibile assistere in anteprima al primo episodio della webserie PoltronCine, che verrà lanciata online il giorno successivo. Si tratta di 8 episodi, della durata di non più di 2 minuti ciascuno, ideati e realizzati dallo staff del Sedicicorto, grazie al prezioso contributo di tanti amici del festival e con la partecipazione anche di alcuni dei ragazzi di alcuni istituti superiori del forlivese che stanno partecipando al corso di tecniche per l’audiovisivo NeHo18.

Dalle 20.30, spazio ai tre documentari previsti per il DocuShort. Tre storie sorprendenti, tra cui l’entusiasmante rincorsa alla medaglia d’oro di Alex Zanardi a Rio.

I biglietti per la serata potranno essere acquistati direttamente presso il cinema Sala San Luigi, al costo di 4€ per il solo DocuShort, mentre si potrà accedere anche all’aperitivo CinCinCiak aggiungendo un ticket di 3€.

Sedicicorto, quindi, continua ad agire nella convinzione che, come indicato dallo slogan scelto per la sua campagna di crowdfunding, la voglia di cinema è Evergreen (link alla campagna https://www.ideaginger.it/progetti/evergreen.html).