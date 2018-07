"La notte della Luna Rossa": ecco dove ammirare la super eclissi del 27 luglio

Cresce l'attesa per il grande evento della "Luna di sangue", l'eclissi totale del satellite terrestre più lunga del secolo. Al tramonto del Sole, intorno alle 19.13, la Luna piena sorgerà già in parte eclissata e poco per volta l’ombra della Terra la invaderà completamente tingendola di un rosso scuro fino alle 23,13, quando inizierà l’uscita dal cono d’ombra proiettato dal nostro pianeta. Il fenomeno potrà essere visibile anche a occhio nudo.

Si tratta di una delle 5 eclissi previste nel 2018, ma sicuramente di quella più lunga e suggestiva, e l'ideale è scegliere un luogo quanto più possibile privo di illuminazione artificiale per poter godere appieno dell'esperienza. Ma non è l'unica sorpresa della serata. A ridosso della Luna in eclisse dall’orizzonte si leverà Marte, che si troverà a 57,5 milioni di chilometri dalla Terra, poco più della minima distanza possibile (56 milioni di chilometri).

Per ammirare questo spettacolo della natura è stata organizzata una serata speciale al castello di Rocca delle Caminate grazie all'Osservatorio Astronomico Monte Maggiore di Predappio. I posti sono limitati. L'evento avrà inizio alle 20.45 con la presentazione del fenomeno. Seguirà quindi l'osservazione. Prezzo 5 euro. In condizioni meteo non adeguate la serata potrà esser modificata o annullata. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543 921766.