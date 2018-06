Ecodesign, artigianato e cultura ludica con "Fantariciclando"

Un modo di agire immaginando il futuro: al via quattro nuovi laboratori Fantariciclando. Il Comitato di Quartiere di Villagrappa con la Parrocchia Santa Maria Maddalena propone da giovedì 14 giugno GiovedinFesta 2018 presso il Campo sportivo-Circolo Acli di Villagrappa (Forlì). All'interno della festa, per quattro giovedì consecutivi, con ospiti musicali e gastronomia, l’Associazione Fantariciclando sviluppa alcuni laboratori di manualità, aperti a tutti, per lavorare sui temi della riduzione dello spreco, del riuso e dell’economia circolare.

Economia circolare e città resilienti nella pratica educativa: estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. I laboratori genitori-bambini che si terranno i giorni 14, 21, 28 giugno e 5 luglio, tra le 21 e le 23, faranno uscire dei personaggi dalle storie tra arte povera e riuso creativo, traendo spunto dai libri di Renata Franca Flamigni, alla ricerca di uno sguardo altro sull’abitare. Con plastica, cartone e materiali di scarto vari, verranno realizzati: Gufo, signore della notte e dell’economia circolare; Mignons in lattina, dalla televisione alla Circular City; Watercat, un gatto matto per innaffiare; La preziosa carta: luogo, identità, relazione. "Con semplici pratiche educative applicate si innesca un processo che aiuta a interpretare l'interconnessione dei fenomeni proponendo una spinta gentile a modificare gli stili di vita, in senso sostenibile, per piccoli ma concreti passi." affermano gli organizzatori.