Edipo e la tragedia delle domanda

Sabato 23 novembre, nella Sala del Refettorio del San Domenico, un commento di Andrea Panzavolta accompagna la musica di Elicia Silverstein (violino), Sebastiano Severi (violoncello) e Filippo Pantieri (pianoforte) per raccontare la tragedia di Edipo.



Durante il concerto vengono eseguite le musiche di Franz Schubert (Trio op. 100) e Gilberto Cappelli (Affresco sulla solitudine - prima esecuzione assoluta)



Sarà Andrea Panzavolta, il direttore artistico di Passioni in musica, a sostituire il prof. Umberto Curi, impossibilitato per i postumi di un’operazione, a concludere la rassegna Socrate &Co. Passione del domandare.

Protagonista del quinto e ultimo incontro è Edipo, il vincitore della sfinge, uomo dai molti dolori, che ebbe la sorte di essere l’uccisore del proprio padre, il marito della propria madre e il padre dei propri figli. L’eroe greco è il paradigma compiuto della tragedia che inscritta in ogni ricerca, del naufragio che è immanente a ogni interrogazione. Si può davvero sostenere che Edipo abbia vinto la Sfinge? La risposta ‘uomo’ è, infatti una risposta, o non è piuttosto una domanda, anzi la domanda ultima, quella che ricapitola ogni altra domanda? Che significa, infatti, pronunciare la parola ‘uomo’? Esistono nomi per dire gli immani abissi e le vertiginose altezze che questo nome squaderna? E se così stanno le cose, non è l’interrogazione di Edipo il fallimento della pretesa del logos, della parola che è anche ragione, come vuole l’etimologia della parola greca, di tutto rischiarare, di dire tutti i nomi?