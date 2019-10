Riparte con un'edizione da "bomber" la Cialtronight: in scena Andrea Vasumi e tanti altri comici

Il Cialtronight, lo spettacolo comico ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi torna per la nona stagione al teatro Il Piccolo di Forlì da giovedì 17 ottobre.

“Nove edizioni, nove...come il numero dei bomber! Infatti lo slogan per questa stagione, riprendendo simpaticamente uno spot con Bobo Vieri, sarà “Show like a bomber!” dice Andrea Vasumi “Tante novità, a partire da un cast più ‘fluido’, con inserimenti di nuovi personaggi e ospiti”.

Come le passate edizioni, anche in questa stagione, il Cialtronight si avvale della collaborazione di Carlo Negri, scrittore ed autore televisivo, nonché autore di diversi comici, tra i quali Giuseppe Giacobazzi, Gabriele Cirilli e Raul Cremona.

Tra i componenti del cast, oltre allo stesso Andrea Vasumi, trovano spazio Manuel Nipote (in veste anche di autore), Lorenzo Lanzoni, Marco Dondarini con Davide Dal Fiume, la cantante Claudia Cieli, Sara Spasiano, Enrico Zambianchi e le new entry di Willer Collura (vincitore dell’ultima edizione di La sai l’ultima) e Ilaria Lugli.

Confermata anche la presenza delle ragazze del New Dance Studio di Forlì, che intratterranno il pubblico con coreografie ed esibizioni e che tanto successo hanno riscosso la scorsa stagione.

Al cast fisso si integreranno, come nelle passate edizioni, ospiti intervistati e comici più affermati, che saranno la sorpresa della serata.

“Per la prima serata, tra l’altro, avremo un ospite clamoroso, recentemente alla ribalta per la sua straordinaria capacità di imitare personaggi famosi, tra i quali Renzi a Striscia la Notizia e che è indubbiamente il miglior imitatore italiano” continua Vasumi “E poi, dopo 8 stagioni, avremo la fortuna di chiudere in bellezza, il 9 aprile, nel salotto buono del Teatro Diego Fabbri”.

Gli spettacoli si terranno per tutta la stagione, al teatro Il Piccolo, in via Cerchia 98 a Forli, a parte la serata finale del 9 aprile che si svolgerà al Teatro Diego Fabbri.

Le date saranno, oltre al 17 ottobre, il 14 novembre e il 5 dicembre per il 2019, mentre nel 2020 le date saranno 16 gennaio, 20 febbraio, 12 marzo e 9 aprile.

Il costo del biglietto sarà di 16 euro, mentre il ridotto sarà di 13 euro.

E' possibile effettuare anche l'abbonamento alle 7 serate al costo di 90 euro.