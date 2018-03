Edmondo Mazzoni presenta: "Live! Un libro da reggere"

Appuntamento giovedì 15 alle 20:30 con Edmondo Mazzoni e il suo nuovo libro "Live! Un libro da reggere" (Panda edizioni). Reading a cura di Caterina Sbrana e Luca Campana.



"Questa opera non ha trama o avvicendamenti né scene da seguire con troppa attenzione. E solo un'istantanea, pochi momenti, tutto si svolge nella durata di cinque, dieci minuti. Sono persone o meglio i loro pensieri a riempire queste pagine. Una variopinta giostra di vite umane, quelle degli spettatori di un concerto dentro e fuori il Palazzetto dello Sport di Bologna in una calda serata di maggio. E tutto si svolge questa sera, nell'ora dello spettacolo, tra gente estasiata, annoiata o semplicemente persa nelle proprie rifessioni, nei propri guai. Qui è di tanta gente che si parla, tutta venuta a sentir cantare Aldo Focante. "Un frullato di persone, volti e voci, immagini, luoghi e pensieri mixati assieme senza una regola, in una riconoscibile realta. E un vortice, quello delle umanità che avrete di fronte se sarete disposti a entrare nella testa di tutte le persone che ho coinvolto in questo libro, se sarete disposti a reggerlo fno alla fine. Benvenuti al Live dunque, e che il concerto abbia inizio!"

Nato a Forli nel 1973, si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1998 presso l'Universita di Bologna. Vive e lavora a Forli come medico di famiglia e da piu di 28 anni è cantante ebassista degli ZIC



