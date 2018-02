Educare all'alimentazione in teatro con “Aahhmm… per mangiarti meglio!”

Non conosce battute d’arresto la rassegna “A Teatro in Famiglia” del Teatro Dragoni di Meldola. Il prossimo appuntamento, in scena sabato 3 marzo alle ore 21, vedrà protagonista del palcoscenico la compagnia Pandemonium Teatro con lo spettacolo "Aahhmm… per mangiarti meglio", scritto e diretto da Tiziano Manzini che ne è anche interprete insieme a Giulia Manzini.

Si ricorda che alla rassegna è legata, anche quest’anno l’iniziativa “A cena e a Teatro in Famiglia”, grazie alla quale si può consumare la cena in uno dei tanti ristoranti convenzionati della città e successivamente assistere allo spettacolo al prezzo di 12 euro.

Forse con Expo qualcuno avrà imparato cosa mangiare. Rimane sempre attuale l’altra grande questione: come mangiare.

Per bambini e ragazzi stare a tavola pare diventata una vera missione impossibile!

La tavola, a casa, a scuola in mensa, nei locali pubblici, diventa così palestra dove si possono osservare in azione urlatori del “non mi piace”, “no non lo mangio”, dondolatori di sedie, giocatori di posate, leccatori di piatti, velocisti dell’ingollo...

Questo spettacolo sarà un divertente viaggio teatrale, con momenti di vera cucina, attraverso errori, stereotipi, vicissitudini che hanno vissuto e ancora vivono generazioni di adulti e bambini alle prese con informazioni contraddittorie, buone intenzioni che finiscono di fronte alla realtà quotidiana, cibo che diventa ricatto emotivo… tutte situazioni che possono portare a comportamenti a tavola degni di un perfetto S-galateo.