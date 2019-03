Eego e Arua: un incrocio fra elettronica e R&B

Mercoledì 6 marzo, alle 22.00, il Diagonal Loft Club di Forlì fa spazio a Eego & Arua.

Per la prima volta in regione arriva il producer elettronico Eego, affiancato da Arua, talentuoso vocalist italo-brasiliano che si è fatto notare nell'ultima edizione di X Factor.

Dietro al moniker Eego si nasconde l'autore e compositore calabrese Antonio Castellano, adottato da Milano e attivo in diversi progetti e collaborazioni sul filo del cantautorato e dell'elettronica internazionale dei classici trip hop, glitch e di stampo Ninja Tune.

Eego è titolare della label Doubledoubleu e nelle sue produzioni ha sempre ospitato la voce R&B di Matteo Arua Novembre, vocalist, mc e beatmaker leccese classe 1994, anche lui di stanza a Milano. Insieme si sono fatti notare con i singoli "Night" e "This Is Not A Dance Song" e insieme hanno diviso i palchi di tutta Italia. Per l'occasione Arua presenterà in apertura di serata i primi estratti dal suo nuovo EP in lavorazione, prima di affiancare sul palco Eego che dopo "June" e una serie di singoli, sta completando le registrazioni del primo LP della sua carriera.

Un connubio musicale ideale per gli appassionati di Sohn, James Blake, Ghostpoet, Nosaj Thing, Sampha, rap e nu-soul contemporaneo.

Ingresso gratuito.