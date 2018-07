"El Gato Gordo", evento di beneficenza per i mici senza famiglia

"Mercoledì 4 luglio, alle ore 20, il locale "Il Burghetto" in via Giorgio Regnoli n.25 organizza l'evento “EL GATO GORDO”, una serata a base di paella (anche in versione vegetariana) e sangria per aiutare i gatti senza famiglia.

Il menù costa 17€ e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a Emergenza Randagi Forlì ONLUS. Prenotazione obbligatoria entro martedì 3 luglio al numero 05431802180.

Per la versione vegetariana specificare in fase di prenotazione.