Risate con la western comedy "El pamperos e Boccaonta"

La Compagnia Teatrale Notte Stellata va in scena domenica 14 aprile, ore 16.00, alla Sala Medusa (sopra il Bar Novanta) di Meldola con lo spettacolo "El Pamperos e Boccaonta".



El Pamperos e Boccaonta è una westerncomedy completamente originale per testo, personaggi, ambientazioni. La storia verte su 3 personaggi principali (El Pamperos, Boccaonta, Totem Ciapa-Chi-Ciapa-La) che cercano, a modo loro, di salvaguardare il proprio radicale tornaconto: il mantenimento della solitudine (Boccaonta), delle proprie radici cultural-linguistiche (El Pamperos), della verità in quanto paladino di giustizia (il Totem); quest'ultimo, marchingegna un piano quasi perfetto per far fare incontrare due anime (El Pamperos e Boccaonta) nella speranza che si sentano “gemelle” e si accoppino in vista dei suoi fini: la pulizia della città (metafora del mondo) dall'alcoolismo. Attorno a questi personaggi principali, ne ruotano altri di non meno importanza: Bufalo Flop (padre di Boccaonta), Pepito Creeck (colui che svelerà il tesoro-eredità di Boccaonta) e Brandy Colt (bandito). Tutti i personaggi sono volutamente “leggeri” per creare ilarità, ciascuno col proprio carattere: El Pamperos è a tratti profondamente ingenuo e burlone, a tratti austero ma poco credibile in questa sua austerità forzata; Boccaonta è uno spirito libero e ribelle, buffa e schiva; il Totem è astuto, intelligente, trama la tresca per raggiungere il suo scopo finale (morale) ma nel farlo non si astiene dall'inganno di scambio di identità; Buffalo Flop è buffamente e goffamente padre austero; Pepito Creeck è a tratti “nonno”, a tratti elargisce perle di conoscenza dei fatti e a tratti si lascia andare al soddisfacimento del piacere del buon whisky e similari. El Pamperos e Boccaonta vuol essere una commedia allegra e spensiera, fantasiosa ed ilare, in stile comico secondo la teoria di Aristotele ripresa da Emerson: “Il ridicolo sarebbe <> (con il pericolo, ci sarebbe il <>). Risate assicurate! Spettacolo adatto anche ai bambini!



In scena: Nevio Ronci, Luca Siboni e Fausto Martini. Spettacolo scritto e diretto da Maria Cristina Filippi.

Biglietti:

-Intero 12 euro,

- ridotto 10 euro (under 18, over 65, soci JS),

- ridotto 5 euro (bambini fino a 8 anni),

- omaggio disabili

Prevendita al 347 6912569 ticket@compagniateatralenottestellata.it

Il ricavato della serata viene donato in favore dI Associazione iccoli Grandi Cuori Onlus. Associazione per il futuro dei bambini con cardiopatia congenita e acquisita.